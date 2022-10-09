Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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План мобилизации выполнили в 15 регионах страны

После объявления частичной мобилизации в России несколько регионов уже отчитались, что выполнили поставленный план. Об этом заявили в Ивановской, Владимирской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Еврейской автономной областях, а также в республиках Крым, Адыгея, Северная Осетия, Тыва, Бурятия, Саха и Забайкальском крае. По некоторым опубликованным данным, уже призвали 56 тысяч человек, однако действительное количество из официальных источников неизвестно.

Вместе с тем из подразделений стали возвращать ошибочно мобилизованных граждан. В некоторых субъектах из-за недобросовестной работы начали отстранять военных комиссаров – в частности это произошло в Хабаровском крае. 

Пока новобранцы проходят военную подготовку, российские войска вынужденно покинули Красный Лиман после наступления ВСУ для сохранения личного состава. Последние новости спецоперации – в трансляции "Утра". 

20:26 Путин: подрыв Крымского моста – теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители и заказчики подрыва крымского моста – спецслужбы Украины.

19:10 С начала октября значительно увеличилось число обстрелов территории РФ в Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими формированиями – ФСБ РФ.

15:26 Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск, в городе нет воды и связи, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

14:17 Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт на Украине обострится после взрыва на Крымском мосту.

13:00 ВСУ обстреляли школу №7 в Калининском районе Донецка, один из снарядов не разорвался и пробил перекрытия четырех этажей, передает корреспондент РИА Новости.

11:54 Все районы Донецка в воскресенье подвергаются обстрелу со стороны Украины, два снаряда попали в школу, передает корреспондент РИА Новости.

11:14 ВСУ уперлись в линию обороны в Херсонской области и не имеют шансов продвинуться дальше – Стремоусов.

10:35 ВСУ за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера и другую технику, сообщает Народная милиция ЛНР.

10:00 Киевский режим скопил на линии соприкосновения в Запорожской области большое число наемников из более чем 30 стран, заявил РИА Новости Рогов.

9 октября

16:21 Аксенов сообщил о начале движения автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.

15:35 Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр.

15:31 Министр транспорта России заявил о скором возобновлении автомобильного сообщения по уцелевшей части Крымского моста. Движение запустят после 16.00 8 октября в реверсивном режиме по одной полосе.

15:22 На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье, уничтожено более 160 боевиков.

15:13 Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен Сергей Суровикин.

14:16 Первичная оценка инфраструктуры Крымского моста на предмет пропуска поездов проведена, работоспособность участка восстановят к 20:00 мск – Минтранс РФ.

14:06 В Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ поврежден газопровод высокого давления, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

13:48 Предварительно, три человека погибли при взрыве на Крымском мосту. Тела мужчины и женщины нашли спасатели. Также под водой находятся две машины, но из-за погоды до них пока не могут добраться

13:36 Минобороны РФ сообщило, что обеспечение российской группировки войск, задействованной в СВО на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях, ведется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично морским транспортом.

13:31 Поезда, следующие сейчас на Крымский полуостров, перенаправлены в Анапу. 

13:15 Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: принято решение отправить детей с родителями из Херсонской области на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.

12:51 После взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна – Baza.

12:31 Погода позволяет запустить в Крыму паромное сообщение, два парома уже готовят, еще несколько на подходе – Минтранс республики.

12:22 В Севастополе снимают все ограничения на продажу продуктов и топлива, сообщил губернатор Развожаев.

12:18 Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября, сообщили власти.

12:06 Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии со стороны Запада, но терпение небезгранично – Лавров.

12:03 Обстреляно село Тишанка Волоконовского района, сообщает губернатор Белгородской области.

11:58 За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

11:36 Захарова после ЧП на Крымском мосту: Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности.

11:16 Мишустин подписал распоряжение о создании правкомиссии в связи с ЧП на Крымском мосту, ее возглавил Хуснуллин.

11:01 ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа, по предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет, заявил губернатор Белгородской области.

10:12 Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

10:08 Минимум четыре-пять паромов будут задействованы для организации сообщения между Крымом и Краснодарским краем – морские службы Кубани.

10:07 Все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены. Продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена.

9:55 В Киеве заявили о причастности к подрыву Крымского моста. 

9:38 Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы РФ через новые территории, сообщили власти республики.

9:35 В Крыму произошел взрыв на Керченском мосту. По предварительным данным, подорвали грузовик во время следования цистерн с топливом по железной дороге. Частично обрушились два автомобильных пролета.

8 октября

20:56 Вдоль границы ЛНР сконцентрировано до 40 тысяч военных ВСУ – посол ЛНР в РФ Мирошник.

19:42 Макрон заявил, что Франция готова поставить Киеву больше самоходных гаубиц CAESAR калибра 155 мм. Из таких часто обстреливают, в частности, Донецк.

18:00 ВСУ обстреляли в пятницу два района Донецка из РСЗО "Град", выпустив пять ракет, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

17:12 Украинские диверсанты пытаются приблизиться к позициям Луганской Народной Республики, переодеваясь в форму Народной милиции ЛНР, рассказал РИА Новости российский разведчик.

16:25 Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о начале слияния местных силовых структур с российской армией.

15:10 Большое количество техники и живой силы украинских войск уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

13:54 Ульяновские общественники доставили партию военной помощи союзным силам в Донбассе. 

13:20 Село Щетиновка в Белгородской области подверглось обстрелу, пострадал один мирный житель.

12:45 Власти ДНР национализировали ряд объектов недвижимости в Мариуполе для пополнения маневренного фонда.

12:03 Денис Пушилин вручил в Грозном главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР. 

11:32 Примерно 10 тыс. бойцов из Чечни воюют в зоне СВО – Кадыров.

11:11 Работа по перезапуску двух энергоблоков на Запорожской АЭС ведется, она займет около недели.

10:55 В ДНР освободили два населенных пункта – Отрадовку и Веселую Долину.

10:38 Лавров: Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения.

10:10 Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной в ДНР, но несмотря на ежедневные атаки ВСУ, линия фронта стабилизируется – Пушилин.

09:48 ВСУ расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере Херсонской области.

09:20 Количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за месяц увеличилось на 22%.

08:38 Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти.

07:52 ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области, предварительно, 4 мирных жителя погибли и 3 ранены, 

7 октября

21:10  Зеленский публично потребовал у НАТО начать ядерную войну против РФ.

20:52 Эксперт рассказал, что нельзя брать с собой мобилизованным резервистам.

20:32 Посла Франции вызвали в МИД РФ, ему заявлено, что поставки оружия Киеву создают угрозы.

20:08 Россия призывает страны ООН принять неизбежную реальность – итоги референдумов в Донбассе.

19:28 Минцифры улучшает сервис по обжалованию мобилизации, число ситуаций с формальным рассмотрением жалоб должно быть минимальным.

19:12 Гросси заявил, что МАГАТЭ увеличит число своих экспертов на ЗАЭС с двух до четырех человек.

18:51 ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. 

18:17 ВСУ открыли огонь по береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано более 20 прилетов снарядов по районам промзоны и Запорожской ТЭС.

17:20 Ожидается, что ВСУ будут пытаться занять стратегическую высоту севернее Сватова – МВД ЛНР.

16:54 Серия взрывов прогремела в Херсоне. ПВО сбила 5 ракет HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Антоновскому мосту.

16:34 Жителя Запорожской области задержали за хранение боеприпасов, мужчину проверяют на причастность к деятельности ДРГ.

16:09 Линия соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, со стороны подконтрольного Украине Николаева она не менялась.

15:53 Антоновский мост в Херсонской области не поврежден при обстреле со стороны ВСУ – Стремоусов.

15:19 Подготовка мобилизованных и создание новых соединений займет не меньше 2 месяцев.

14:25 В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожено более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

14:15 Таможенный контроль на границе с вошедшими в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями отменен, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

14:02 Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". Расследование усилило подозрения, что причиной утечек стала диверсия – рядом с трубой были взрывы, говорится в заявлении.

13:40 Социальные и медицинские учреждения в подконтрольных Луганской народной республике населенных пунктов Кременная и Сватово на севере ЛНР эвакуируются, сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.

13:27 Кременная в ЛНР находится под контролем Народной милиции республики, сообщил Мирошник.

13:17 Песков назвал уткой сообщения, что 700 тысяч россиян покинули страну с начала частичной мобилизации, реальные цифры далеки от этого.

13:16 Песков назвал пост Илона Маска о том, что на востоке Украины "предпочитают Россию", констатацией реальности.

13:10 Краснолиманское направление остается самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться – врио главы ДНР Пушилин.

13:00 Украинские издания сообщили о взрыве в Киеве. Воздушная тревога, по их данным, не объявлена. Сообщается, что звуки взрывов могут быть слышны к северу от украинской столицы и что они связаны с учениями саперов.

12:30 ЕС распространил свои антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области, сообщает Совет ЕС.

12:21 Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.

12:16 Санкции ЕС предусматривают запрет на морскую перевозку нефти из России по цене выше установленного потолка с декабря, нефтепродуктов – с февраля.

12:09 Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть, сообщает Еврокомиссия.

11:37 Основные 5 мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы ВСУ, сообщил Рогов

10:38 ВСУ стянули на херсонское направление огромное количество техники НАТО, заявил Стремоусов.

10:17 Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в эфире французского телеканала BFM.

10:13 Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.

9:50 Принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов для импортозамещения, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

9:31 Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет защищать Крым, ДНР, ЛНР, а также части Запорожской и Херсонской областей как собственную территорию, если по ним будут наносить удары. 

8:58 Глава Орловской области Клычков объявил о приостановке призыва по частичной мобилизации.

8:53 Элиту ВСУ при участии британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

8:46 Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили в Кремле.

8:10 За сутки на территории ДНР убиты 3 и ранены 6 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

7:52 США полагают, что за убийством Дугиной стоят власти Украины, которые действовали без ведома американских кураторов.

6 октября

20:56 Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

20:08 Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

19:04 ВСУ за 40 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

17:50 Запорожская АЭС переходит в собственность России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

17:30 ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

17:10 Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.

15:46 Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

14:41 Президент Чехии Земан считает, что Россия угрожает применением ТЯО в конфликте с Украиной, и призывает ЕС и союзников дать "решительный военный ответ".

14:02 Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет – власти региона.

13:40 Один человек погиб, несколько жилых домов повреждены при ударе ВСУ по гостинице в центре Херсона, нанесенном из системы HIMARS.

13:24 Мобилизованные в ВС РФ проходят подготовку на полигонах Херсонской области – НМ ДНР.

13:01 Пушилин заявил, что на угледарском направлении есть локальные успехи.

12:29 ВСУ подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватова.

12:10 Дроны-камикадзе нанесли удар по городу Белая Церковь под Киевом.

11:55 На луганском направлении от 60% до 70% сил Украины составляют наемники.

11:38 ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона,.

11:17 ВСУ обстреливают из РСЗО HIMARS железные дороги в Запорожской области.

11:03 Российские военные в Херсонской области проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар.

10:50 Украинские войска в Артемовске отступают, у них нет возможности удерживать позиции – Пушилин.

10:34 Продвижение ВСУ на Херсонском направлении остановилось, заявил Стремоусов.

10:15 Путин назначил Пушилина врио главы ДНР, Балицкого – врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо – врио губернатора Херсонской области, Пасечника – врио главы ЛНР.

09:50 Таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Крымом перестал существовать после вхождения региона в РФ.

09:34 Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР и ДНР в состав России.

09:22 Ученики школы номер 51 в Херсоне подготовили поздравление педагогам ко Дню учителя. Праздник будет впервые отмечаться в регионе после воссоединения с Россией.

08:50 Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине.

08:10Появление у РФ новых регионов изменит течение спецоперации – экс-аналитик Пентагона.

07:40 Рогов: Киев готовит провокацию на ДнепроГЭС.

5 октября

20:48 Поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО, заявили в МИД России.

20:30 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву.

20:20 ООН не располагает возможностями по отправке миссии с целью установки фактов обстрела следственного изолятора с украинскими военнопленными в Еленовке, поскольку до сих не получены гарантии безопасности.

19:48 Байден заявил Зеленскому, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи объемом 625 млн, а также никогда не признают итоги референдумов по присоединению регионов к России.

19:01 Байден провел телефонный разговор с Зеленским, сообщили СМИ.

18:46 Таможни на границе ДНР и РФ не будет на следующий день после подписания закона о вхождении республики в состав России – Миндоходов республики.

17:35 Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом заявили в МИД России.

17:26 ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, три ракеты попали в мост, три – сбила ПВО.

17:12 Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 "прилетов", сообщили власти Запорожской области.

16:40 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании новых территорий России. 

16:04 Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию близ районов спецоперации, сообщили в российском Минобороны.

15:55 План по частичной мобилизации на территории Карелии выполнен, сообщил глава республики.

15:19 Истребители ВКС России за сутки сбили украинские Су-25 в ДНР и Су-24 в Херсонской области.

15:07 Шойгу обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения в военкоматы разъяснений по предоставлению отсрочек "имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид".

14:54 Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что, прикрываясь мнимой "угрозой с Востока", страны НАТО и соседние с Беларусью государства не просто милитаризируются, а готовятся к войне.

14:47 Части ВС РФ, пополненные мобилизованными россиянами, после обучения и боевого слаживания будут направляться в том числе в Запорожскую область.

14:34 В Энергодаре (в Запорожской области) с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20.00 до 6.00.

14:01 Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками, заявил Мирошник.

13:33 Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР могут принять украинский язык вторым государственным.

13:17 Более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, сообщил Сергей Шойгу.

13:02 Минсельхоз: Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 млн тонн.

12:42 Пушилин: у ВСУ нет шансов удержать позиции возле Кременной и что в планах союзных войск освободить Красный Лиман.

12:13 Белоруссии известно о поставках странами НАТО вооружения и военной техники для Украины через польский аэродром Жешув – Лукашенко.

11:34 Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.

11:15 Продвижение украинских войск в Херсонской области остановлено.

10:49 Изучение других языков, в том числе украинского, не будет запрещено в новых субъектах нашей страны. 

10:17 Совфед единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

09:37 Выходцы из новых регионов РФ, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство.

09:11 Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале Госуслуг со дня объявления частичной мобилизации.

08:51 Жители ДНР после вхождения региона в РФ стали еще активнее получать российские паспорта: теперь вместе с внутренним паспортом можно сразу оформить и загранпаспорт.

08:22 С начала гуманитарной миссии в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области автомобильные колонны МЧС России доставили более 122 тыс. тонн гумпомощи.

07:10  Глава ЗАЭС сознался в связях со спецслужбами Украины.

4 октября 

21:01 ВСУ начали использовать ракеты M30 при ударах из HIMARS, рассказали РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК. Этот тип ракет отличается тем, что поражающие элементы выполнены в виде шрапнели небольшого диаметра.

20:33 Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

20:20 При обстреле донецкого ТЦ "Континент" никто не пострадал – вечером посетителей уже было мало, рассказал директор ТЦ.

19:26 ВСУ попытались обстрелять Донецк из РСЗО HIMARS, ПВО перехватила ракету, пострадал ряд зданий в центре, в том числе торговый центр "Континент".

18:33 Под огнем украинских войск оказался район автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в торговом комплексе "Континент", повреждена диспетчерская и 3 трамвая, сообщил мэр.

17:39 ВСУ превратили в крепость станцию переработки газа у поселка Спорного в Бахмутском районе, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир российского мотострелкового взвода.

16:29 Батальоны ВСУ в районе Дудчан планировали прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить – глава Херсонской области Владимир Сальдо

15:50 Взрыв произошел в одном из жилых районов Мариуполя, причины уточняются, сообщили в мэрии.

14:37 МИД Чехии призвал своих граждан не ехать в РФ, а тех, кто находится в России, покинуть ее.

14:35 Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ новых регионов.

14:29 Группировка ВС Украины, которая ранее пересекла административную границу ЛНР, была уничтожена, заявил офицер народной милиции ЛНР Марочко.

14:23 Все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях успешно отражены, сообщили в Минобороны.

14:19 Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны, сообщает Минобороны России. 

14:08 Российский посол был вызван в МИД Польши. Выйдя из министерства, он рассказал, что там ему было предложено осудить прошедшие референдумы и получить в обмен поддержку польских властей.

13:37 Литва высылает временного поверенного в делах России в стране.

13:25 Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор о принятии Херсонской области, Запорожской области, а также ДНР и ЛНР в состав РФ.

12:52 ДНР, по последним данным, собирается отказаться от смертной казни – МИД РФ.

12:48 Россия не собирается вводить визы для украинцев – замглавы МИД РФ.

12:46 Крашенинников заявил, что Запорожская область войдет в РФ в своих административных границах, Херсонская область с двумя округами Николаевской области.

12:24 Вооруженные силы Украины пересекли административную границу Луганской народной республики и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

12:22 Песков о призыве Кадырова использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение: все прописано в доктрине, иных соображений быть не может.

12:00 Кадыров заявил, что трое его сыновей в ближайшее время отправятся в зону спецоперации и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.

11:47 МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

11:17 Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи, заявил постпред ФРГ при организации Рюдигер Кениг. 

11:04 Информация о призыве граждан стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, в рамках объявленной в России частичной мобилизации не соответствует действительности, сообщило российское посольство в Ташкенте.

9:56 Посол России в Польше вызван в МИД республики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает заместитель министра.

9:39 Пушилин заявил, что на артемовском направлении союзные силы добиваются определённых успехов.

9:16 ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, есть разрушения, погибла 48-летняя местная жительница.

9:03 Несмотря на сложные отношения с РФ, Япония твердо придерживается курса заключить мирный договор, заявил в программной речи премьер Кисида.

8:40 Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

3 октября

Новости предыдущей недели с 26 сентября по 2 октября – в трансляции

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