Референдумы серьезно сказались на расстановке сил

30 сентября текущего года состоялось историческое подписание договоров о принятии четырех освобожденных территорий в состав нашей страны. По мнению бывшего аналитика американского Минобороны Карен Квятковски, данное событие окажет огромное влияние на течение специальной военной операции.



Специалист отметила, что за счет присоединения Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик Россия серьезно укрепила свои оборонительные позиции. Очевидно, что теперь Москва занимает более уверенную позицию на этих землях, что скажется на дальнейшем течении СВО, отмечает телеканал "360".

Более того, аналитик подчеркнула, что референдумы являются шагом к прекращению кровопролитного конфликта на Украине. Впрочем, Квятковски понимает, что киевский режим и США совсем в этом не заинтересованы. Их цель – максимально навредить России, а также обеспечить американские оружейные компании выгодными контрактами.

Тем временем, в Америке все громче звучат голоса тех, кто хочет прекратить бесконечное накачивание киевского режима деньгами. Так, член Палаты представителей Конгресса Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков больше нет денег для поддержки Незалежной, сообщает интернет-издание URA.RU.