Досадная ошибка может стоить жизни

Опытный военный, а ныне хозяин армейского магазина Андрей Юдаков рассказал, что категорически нельзя брать с собой в зону специальной военной операции мужчинам, которые призваны в рамках частичной мобилизации.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ошибка с выбором расцветки амуниции может стоить бойцу жизни. Покупать одежду можно только оттенка "пиксель" или "олива" ("хаки").

Дело в том, что популярный "мультикам" – расцветка Североатлантического альянса, ей активно пользуется противник. В бою соратник может не разобраться и случайно подстрелить своего товарища.