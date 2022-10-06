Что нельзя брать с собой мобилизованным резервистам

Досадная ошибка может стоить жизни

Опытный военный, а ныне хозяин армейского магазина Андрей Юдаков рассказал, что категорически нельзя брать с собой в зону специальной военной операции мужчинам, которые призваны в рамках частичной мобилизации.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ошибка с выбором расцветки амуниции может стоить бойцу жизни. Покупать одежду можно только оттенка "пиксель" или "олива" ("хаки").

Дело в том, что популярный "мультикам" – расцветка Североатлантического альянса, ей активно пользуется противник. В бою соратник может не разобраться и случайно подстрелить своего товарища.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей