Украинские каратели устроили массовый расстрел мирных жителей

Украинские каратели устроили массовый расстрел мирных жителей
Фото: www.unsplash.com
Кровавая бойня произошла на севере Херсонской области

Леденящие душу новости пришли из Херсонщины. Там каратели Вооруженных сил Украины устроили массовый расстрел и на глазах очевидцев убили мирных жителей села Великая Александровка.

О кровавой трагедии рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Сообщается, что расстрел ни в чем не повинных граждан произошел в так называемой "буферной зоне" на севере Херсонщины. Недавно туда зашли украинские боевики.

По словам очевидцев, каратели жестоко убили 16 человек. Людей сгоняли в толпу без разбора. Кто конкретно погиб: женщины, мужчины или старики, пока непонятно. Убийцы хватали несчастных на улице, а затем расстреливали, передает интернет-издание URA.RU.

Также сегодня, 7 октября, Вооруженные силы Незалежной обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. По имеющимся данным, как минимум пять человек были убиты.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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