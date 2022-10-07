Кровавая бойня произошла на севере Херсонской области

Леденящие душу новости пришли из Херсонщины. Там каратели Вооруженных сил Украины устроили массовый расстрел и на глазах очевидцев убили мирных жителей села Великая Александровка.



О кровавой трагедии рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Сообщается, что расстрел ни в чем не повинных граждан произошел в так называемой "буферной зоне" на севере Херсонщины. Недавно туда зашли украинские боевики.

По словам очевидцев, каратели жестоко убили 16 человек. Людей сгоняли в толпу без разбора. Кто конкретно погиб: женщины, мужчины или старики, пока непонятно. Убийцы хватали несчастных на улице, а затем расстреливали, передает интернет-издание URA.RU.

Также сегодня, 7 октября, Вооруженные силы Незалежной обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. По имеющимся данным, как минимум пять человек были убиты.