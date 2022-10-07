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Леденящие душу новости пришли из Херсонщины. Там каратели Вооруженных сил Украины устроили массовый расстрел и на глазах очевидцев убили мирных жителей села Великая Александровка.
О кровавой трагедии рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Сообщается, что расстрел ни в чем не повинных граждан произошел в так называемой "буферной зоне" на севере Херсонщины. Недавно туда зашли украинские боевики.
По словам очевидцев, каратели жестоко убили 16 человек. Людей сгоняли в толпу без разбора. Кто конкретно погиб: женщины, мужчины или старики, пока непонятно. Убийцы хватали несчастных на улице, а затем расстреливали, передает интернет-издание URA.RU.
Также сегодня, 7 октября, Вооруженные силы Незалежной обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. По имеющимся данным, как минимум пять человек были убиты.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится