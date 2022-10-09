Взбешенные немцы отказываются принимать украинских беженцев

Взбешенные немцы отказываются принимать украинских беженцев
Annette Riedl/www.globallookpress.com
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А миграционный поток все усиливается

Европа постепенно меняет отношение к происходящим на Украине событиям, что не может не отражаться на восприятии беженцев, которые находятся в поисках лучшей жизни. Муниципалитеты центральной части ФРГ достигли пределов собственных возможностей в приеме украинских граждан, которых теперь не желают видеть.

Власти Магдебурга, Геры и Галле заявили, что не намерены принимать беженцев из Украины, так как достигли своих "пределов".

"В ряде городов в настоящее время сейчас снова пытаются расчистить школьные спортзалы и сдать в аренду пансионы, гостиничные номера и общежития для размещения беглых. Многое напоминает ситуацию семилетней давности. Опрос MDR, проведенные в семи крупных городах центральной части ФРГ, показывает, насколько напряжена обстановка", – говорится в материале MDR.

Украинцы, однако, занимают далеко не первое место по миграционному наплыву. Больше всего в Германию прибывает выходцев из Ближнего Востока, а также Афганистана. Арабы предпочитают балканский маршрут, используя в качестве транзита Сербию.

Источник: MDR ✓ Надежный источник
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