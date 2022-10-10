Десятки взрывов: всей Украине жестко досталось после теракта на Крымском мосту

Десятки взрывов: всей Украине жестко досталось после теракта на Крымском мосту
Фото: alerts.in.ua
продолжениеТолько начало: озвучен следующий шаг России после массового обстрела Украины
Сразу в нескольких регионах были зафиксированы массовые обстрелы

Утро на Украине началось с ракетных прилетов. Первыми на себе удары ощутили в Киеве, где было зафиксировано четыре взрыва в центре города. Затем появились сообщения о взрывах и в других областях. 

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе сработала система ПВО, сообщает телеканал "360". Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет упала около офиса Зеленского, а другая рядом с СБУ. 

Позже украинские СМИ сообщили, что взрывы раздались в Житомирской области, а также в Днепре. 

Сообщалось также, что несколько ракет заметили над Одессой. Взрывы продолжились в Киеве, а также сообщили о новых во Львове. 

После инцидентов некоторые районы Львова и Тернополя остались без света. Перебои с электричеством имеются и в столице Украины. Там остановили красную ветку метро, чтобы люди могли спрятаться на станциях. 

Кличко призвал жителей города по возможности оставаться в городе, а жителей пригорода – не ехать в столицу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что воздушная тревога не утихает на всей территории страны. По его словам, есть погибшие и раненые. 

"Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных", – заявил он.

Власти Львовской области утверждают, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого отмечаются и проблемы с электричеством. 

По данным украинского МВД, в ходе ударов по Киеву погибли пять человек, еще 12 ранены. Обстрелы продолжаются. 

новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей