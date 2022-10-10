Сразу в нескольких регионах были зафиксированы массовые обстрелы

Утро на Украине началось с ракетных прилетов. Первыми на себе удары ощутили в Киеве, где было зафиксировано четыре взрыва в центре города. Затем появились сообщения о взрывах и в других областях.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе сработала система ПВО, сообщает телеканал "360". Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет упала около офиса Зеленского, а другая рядом с СБУ.

Позже украинские СМИ сообщили, что взрывы раздались в Житомирской области, а также в Днепре.

Сообщалось также, что несколько ракет заметили над Одессой. Взрывы продолжились в Киеве, а также сообщили о новых во Львове.

После инцидентов некоторые районы Львова и Тернополя остались без света. Перебои с электричеством имеются и в столице Украины. Там остановили красную ветку метро, чтобы люди могли спрятаться на станциях.

Кличко призвал жителей города по возможности оставаться в городе, а жителей пригорода – не ехать в столицу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что воздушная тревога не утихает на всей территории страны. По его словам, есть погибшие и раненые.

"Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных", – заявил он.

Власти Львовской области утверждают, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого отмечаются и проблемы с электричеством.

По данным украинского МВД, в ходе ударов по Киеву погибли пять человек, еще 12 ранены. Обстрелы продолжаются.