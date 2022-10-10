Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Утро на Украине началось с ракетных прилетов. Первыми на себе удары ощутили в Киеве, где было зафиксировано четыре взрыва в центре города. Затем появились сообщения о взрывах и в других областях.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе сработала система ПВО, сообщает телеканал "360". Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет упала около офиса Зеленского, а другая рядом с СБУ.
Позже украинские СМИ сообщили, что взрывы раздались в Житомирской области, а также в Днепре.
Сообщалось также, что несколько ракет заметили над Одессой. Взрывы продолжились в Киеве, а также сообщили о новых во Львове.
После инцидентов некоторые районы Львова и Тернополя остались без света. Перебои с электричеством имеются и в столице Украины. Там остановили красную ветку метро, чтобы люди могли спрятаться на станциях.
Кличко призвал жителей города по возможности оставаться в городе, а жителей пригорода – не ехать в столицу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что воздушная тревога не утихает на всей территории страны. По его словам, есть погибшие и раненые.
"Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных", – заявил он.
Власти Львовской области утверждают, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого отмечаются и проблемы с электричеством.
По данным украинского МВД, в ходе ударов по Киеву погибли пять человек, еще 12 ранены. Обстрелы продолжаются.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится