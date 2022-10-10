Только начало: озвучен следующий шаг России после массового обстрела Украины

Только начало: озвучен следующий шаг России после массового обстрела Украины
Фото: Нацполиция Украины
продолжениеКак проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Произошедшее утром понедельника стало лишь "предупреждением"

Обстрел большинства украинских регионов является только первым этапом российского ответа на теракты. Такого мнения придерживаются сотрудники британской разведки MI-6. Они передали разведданные в Офис президента и Генштаб Украины, пишет "Украина.ру". 

По данным разведчиков, 10 октября Россия наносит лишь "предупреждающие" удары по украинской инфраструктуре. Они носят точечный характер, обеспечение регионов электричеством и отоплением еще можно будет восстановить. Следующим этапом будет полное уничтожение энергетической инфраструктуры страны. 

Украинская сторона сообщает, что после ракетных ударов без света остались некоторые районы Львова, Тернополя. Проблемы с электричеством есть и в Киеве. В Харькове пропали свет и водоснабжение. Мэр Хмельницкого заявил, что в областном центре нет света и воды, такие же проблемы в Полтавской и Сумской областях. Всего в стране повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в столице. 

Источник: Украина.ру • Требует проверки
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