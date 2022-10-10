Произошедшее утром понедельника стало лишь "предупреждением"

Обстрел большинства украинских регионов является только первым этапом российского ответа на теракты. Такого мнения придерживаются сотрудники британской разведки MI-6. Они передали разведданные в Офис президента и Генштаб Украины, пишет "Украина.ру".

По данным разведчиков, 10 октября Россия наносит лишь "предупреждающие" удары по украинской инфраструктуре. Они носят точечный характер, обеспечение регионов электричеством и отоплением еще можно будет восстановить. Следующим этапом будет полное уничтожение энергетической инфраструктуры страны.

Украинская сторона сообщает, что после ракетных ударов без света остались некоторые районы Львова, Тернополя. Проблемы с электричеством есть и в Киеве. В Харькове пропали свет и водоснабжение. Мэр Хмельницкого заявил, что в областном центре нет света и воды, такие же проблемы в Полтавской и Сумской областях. Всего в стране повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в столице.