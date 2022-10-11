Украинская сторона обратилась к Западу с новой просьбой

Крупнейшие российские обстрелы Украины за все время спецоперации позволили выявить главную слабость украинской армии – теперь Западу стало понятно, что ВСУ не хватает систем ПВО. Об этом сообщает Financial Times.

Еще во время утренних обстрелов появились сообщения в украинских СМИ, что противовоздушная оборона не справлялась с объемом наносимых ударов – многие системы попросту перегревались и не могли вовремя поражать снаряды. По заявлению Киева, в минувший понедельник со стороны России последовало более 80 ракет и 24 беспилотника, примерно половину из них удалось сбить.

Во время телефонного разговора Зеленский попросил у Байдена новые поставки систем ПВО, указав, что это – "приоритет номер один в оборонном сотрудничестве" стран. Американский президент, в свою очередь, пообещал поддержать Киев передовыми системами противовоздушной обороны.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что дополнительно к этому подталкивает и назначение нового командующего объединенными войсками СВО Суровикина, который во время сирийской операции прославился применением неизбирательных бомбардировок.

Сейчас украинская сторона задействует ПВО для защиты крупных городов, а также для продвижения в контрнаступлении, выставив их около линии соприкосновения. Утром, 11 октября, стало известно, что атаки продолжились в Одесской области – губернатор сообщал о срабатывании ПВО в регионе, передает телеканал "360".