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После скандальной провокации с подрывом на Крымском мосту российские власти приняли вынужденное решение устроить массированный обстрел объектов инфраструктуры украинского государства. При этом незалежные наращивают воинственную риторику и грозятся отомстить. В Кремле обозначили одно условие, которое серьезно ухудшит положение дел в затянувшемся конфликте.
Так, официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков отметил, что планы Соединенных Штатов Америки отправить на Украину системы противовоздушной обороны усугубят ситуацию, затянут конфликт и сделают его больнее для Украины.
"Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но не изменит нашего целеполагания и конечного результата", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Голос Кремля сообщил, что российская сторона внимательно следит за воинственными заявлениями Запада. Как известно, вчера, 10 октября, вашингтонская администрация объявила о планах передать киевскому режиму системы ПВО. Такие действия самым губительным образом скажутся на текущей ситуации, подчеркнул Песков.
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