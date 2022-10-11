Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Бывший посол украинского государства в Германии Андрей Мельник претендует на звание одного из главных русофобов планеты. Одиозный дипломат недавно выступил с "разгромным" заявлением в адрес нашей Родины. Незалежный государственный деятель объявил, что Россия является "абсолютным злом". На скандальную выходку бурно отреагировали англоязычные интернет-пользователи.
Стоит отметить, что Мельник давно достал многих европейцев. Как известно, дипломата освободили от высокого поста посла в Германии из-за неадекватного поведения. Резкий выпад против Российской Федерации также не остался незамеченным. Более того, в интернет-пространстве даже придумали соответствующее наказание для дипломата.
Англоязычные пользователи Сети считают, что украинца вместе со всем его семейством давно пора отправить на фронт. Тогда у дипломата точно не останется времени на то, чтобы оскорблять других.
"Его с семьей нужно отправить на передовую", – пишут в социальных сетях.
Комментаторы также отмечают, что россияне – полноправная часть человечества, которую нельзя смешивать с грязью и объявлять "абсолютным злом".
"Мы будем счастливы, если Мельник исчезнет", – не сдерживаются в эмоциях комментаторы.
Страны НАТО нашли удобный плацдарм для испытаний своего нового вооружения
Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так