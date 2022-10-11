Одиозный политик достал европейцев

Бывший посол украинского государства в Германии Андрей Мельник претендует на звание одного из главных русофобов планеты. Одиозный дипломат недавно выступил с "разгромным" заявлением в адрес нашей Родины. Незалежный государственный деятель объявил, что Россия является "абсолютным злом". На скандальную выходку бурно отреагировали англоязычные интернет-пользователи.



Стоит отметить, что Мельник давно достал многих европейцев. Как известно, дипломата освободили от высокого поста посла в Германии из-за неадекватного поведения. Резкий выпад против Российской Федерации также не остался незамеченным. Более того, в интернет-пространстве даже придумали соответствующее наказание для дипломата.

Англоязычные пользователи Сети считают, что украинца вместе со всем его семейством давно пора отправить на фронт. Тогда у дипломата точно не останется времени на то, чтобы оскорблять других.

"Его с семьей нужно отправить на передовую", – пишут в социальных сетях.

Комментаторы также отмечают, что россияне – полноправная часть человечества, которую нельзя смешивать с грязью и объявлять "абсолютным злом".

"Мы будем счастливы, если Мельник исчезнет", – не сдерживаются в эмоциях комментаторы.