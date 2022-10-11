Американские спутники над Украиной разгромлены

Американские спутники над Украиной разгромлены
Starlink. Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Хваленая сеть Starlink вышла из строя

Сегодня, 11 октября, любопытными новостями поделился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Государственный деятель сообщил, что система спутниковой связи Starlink, которой активно пользовались украинские боевики, перестала работать.

Рогов отметил, что соответствующая информация появилась в ряде надежных источников. Сообщается, что благодаря высокоточным ракетным ударам был уничтожен ряд терминалов спутниковой связи американского миллиардера Илона Маска.

Произошедшее уже привело к глобальным последствиям. По словам Рогова, в Генеральном штабе Вооруженных сил Незалежной "ситуация близка к потере управления подразделениями".

Впрочем, украинские источники пока данное заявление не подтверждают.

Нужно отметить, что система спутниковой связи позволяла украинским боевикам координировать свои действия и представляет огромную важность для киевского режима.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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