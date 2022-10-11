Пьяный украинец напал на офис польского политика в Варшаве

Пьяный украинец напал на офис польского политика в Варшаве
Фото: www.unsplash.com
Незалежный вооружился ломом и пошел в атаку

В последнее время в Европе все чаще начинают сожалеть о том, что с большим участием отнеслись к украинским беженцам, ринувшимся на территорию Союза после старта спецоперации по денацификации Украины. Поведение незалежных оставляет желать лучшего. Недавно большой скандал вызвал инцидент с украинцем, который попытался атаковать офис польского политика в Варшаве.

Известно, что прежде чем совершить нападение, украинец хорошенько подзарядился спиртными напитками. Поверив в себя, незалежный правонарушитель вооружился металлическим предметом и отправился штурмовать офис видного польского деятеля Павла Лисецкого. При этом, что конкретно хотел добиться выходец с Украины, остается загадкой.

На счастье депутата партии "Право и справедливость", в этот день он был в отъезде. Политику рассказали, что агрессивный украинец пытался разбить стекло в двери его офиса. Прибывшие на место представители правоохранительных органов оперативно скрутили незалежного и забрали в отделение.

Профильные специалисты запустили процедуру проверки по факту инцидента. Эксперты постараются выяснить, что же от польского депутата хотел потребовать озверевший украинский беженец.

Источник: Телеканал TVP3 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Германия отправляет Украине ЗРК IRIS-T: как немецкое оружие может изменить систему ПВО Незалежной

Страны НАТО нашли удобный плацдарм для испытаний своего нового вооружения

Украина готовит России новую "пакость": названа дата

Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей