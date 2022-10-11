Незалежный вооружился ломом и пошел в атаку

В последнее время в Европе все чаще начинают сожалеть о том, что с большим участием отнеслись к украинским беженцам, ринувшимся на территорию Союза после старта спецоперации по денацификации Украины. Поведение незалежных оставляет желать лучшего. Недавно большой скандал вызвал инцидент с украинцем, который попытался атаковать офис польского политика в Варшаве.



Известно, что прежде чем совершить нападение, украинец хорошенько подзарядился спиртными напитками. Поверив в себя, незалежный правонарушитель вооружился металлическим предметом и отправился штурмовать офис видного польского деятеля Павла Лисецкого. При этом, что конкретно хотел добиться выходец с Украины, остается загадкой.

На счастье депутата партии "Право и справедливость", в этот день он был в отъезде. Политику рассказали, что агрессивный украинец пытался разбить стекло в двери его офиса. Прибывшие на место представители правоохранительных органов оперативно скрутили незалежного и забрали в отделение.

Профильные специалисты запустили процедуру проверки по факту инцидента. Эксперты постараются выяснить, что же от польского депутата хотел потребовать озверевший украинский беженец.