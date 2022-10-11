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В последнее время в Европе все чаще начинают сожалеть о том, что с большим участием отнеслись к украинским беженцам, ринувшимся на территорию Союза после старта спецоперации по денацификации Украины. Поведение незалежных оставляет желать лучшего. Недавно большой скандал вызвал инцидент с украинцем, который попытался атаковать офис польского политика в Варшаве.
Известно, что прежде чем совершить нападение, украинец хорошенько подзарядился спиртными напитками. Поверив в себя, незалежный правонарушитель вооружился металлическим предметом и отправился штурмовать офис видного польского деятеля Павла Лисецкого. При этом, что конкретно хотел добиться выходец с Украины, остается загадкой.
На счастье депутата партии "Право и справедливость", в этот день он был в отъезде. Политику рассказали, что агрессивный украинец пытался разбить стекло в двери его офиса. Прибывшие на место представители правоохранительных органов оперативно скрутили незалежного и забрали в отделение.
Профильные специалисты запустили процедуру проверки по факту инцидента. Эксперты постараются выяснить, что же от польского депутата хотел потребовать озверевший украинский беженец.
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