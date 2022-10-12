Запад больше не желает слушать жалобы Украины

Запад больше не желает слушать жалобы Украины
Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
продолжениеКак проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Киев не увидит никаких денег, если продолжит лить слезы на публику

Американский лидер Джо Байден указал президенту Украины Владимиру Зеленскому в частном диалоге, что у Белого дома могут возникнуть существенные трудности с выбиванием средств на поддержку ВСУ в Конгрессе, если украинская сторона продолжит линию с публичными жалобами на дефицит поставляемой техники и недостаток в финансировании, пишет The Washington Post.

Украинская администрация, говорится в материале, постоянно призывает коллективный Запад к выделению дополнительной помощи, несмотря на огромные объемы средств, которые направлялись в поддержку Киева. До недавних пор администрации Байдена удавалось удерживать двухпартийную поддержку в вопросе поставок для ВСУ, однако постоянные транши порождают недовольство среди избирателей и вызывают раскол в американском истеблишменте, пишет "Общественная служба новостей".

"Дело в том, что ряд представителей из республиканской партии, которые имеют отношение к Трампу, начали задаваться вопросами о непомерных расходах Соединенных Штатов на далекие события за океаном. Учитывая, что коалиция из Саудовской Аравии и России решила сократить нефтедобычу, ожидаемый рост цен на топливо еще больше взбесит общественность", – пишет автор.

Байден же продолжает рапортовать на брифингах, что администрация будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", пишет URA.ru.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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