Армия России разгромила пункты управления ВСУ

Армия России разгромила пункты управления ВСУ
Фото: www.unsplash.com
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Поражены стратегически важные цели

Долгие месяцы Российская Федерация проводит спецоперацию на территории украинского государства. Главная задача – демилитаризировать и денацифицировать Незалежную. Сегодня, 12 октября, Минобороны отчиталось о серьезных успехах в достижении этой цели.

Так, стало известно, что нашим военнослужащим удалось ликвидировать пункты управления Вооруженных сил Незалежной в Днепропетровской области Украины, а также на временно оккупированных украинцами территориях в Запорожской области и Донецкой народной республике.

Кроме того, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что российские военнослужащие нанесли эффективные удары по 41 артиллерийскому подразделению противника, также была уничтожена живая сила и военная спецтехника в 156 районах.

Напомним, из-за сложной ситуации на территории украинского государства Кремль был вынужден объявить частичную мобилизацию. Сегодня в администрации президента России подчеркнули, что новой волны мобилизации в нашей стране нет, передает "Радио 1".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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