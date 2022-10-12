Поражены стратегически важные цели

Долгие месяцы Российская Федерация проводит спецоперацию на территории украинского государства. Главная задача – демилитаризировать и денацифицировать Незалежную. Сегодня, 12 октября, Минобороны отчиталось о серьезных успехах в достижении этой цели.



Так, стало известно, что нашим военнослужащим удалось ликвидировать пункты управления Вооруженных сил Незалежной в Днепропетровской области Украины, а также на временно оккупированных украинцами территориях в Запорожской области и Донецкой народной республике.

Кроме того, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что российские военнослужащие нанесли эффективные удары по 41 артиллерийскому подразделению противника, также была уничтожена живая сила и военная спецтехника в 156 районах.

Напомним, из-за сложной ситуации на территории украинского государства Кремль был вынужден объявить частичную мобилизацию. Сегодня в администрации президента России подчеркнули, что новой волны мобилизации в нашей стране нет, передает "Радио 1".