Европейцам надоела Украина-попрошайка

Как известно, в Европейском союзе разразился масштабный экономический кризис. На этом фоне финансовая и военная поддержка киевского режима кажется местным жителям жестокой насмешкой. Так, в столице Чешской республики – Праге устроили антиправительственный митинг, на котором потребовали обратить внимание на проблемы чехов и перестать тратить деньги на Незалежную.



Крупный протест организовали у стен администрации местного лидера Милоша Земана. В митинге приняли участие несколько сотен жителей Праги. Протестующие заявили, что подготовили петицию на имя главнокомандующего республики – документ подписали порядка 30 тысяч человек.

В частности, недовольные требуют отправить правительство в отставку, разобраться с энергокризисом, а также пресечь рост цен на предметы первой необходимости и продукты. Важным требованием также является прекращение поддержки Незалежной, так как такие действия опосредованно втягивают Чехию в серьезный конфликт.

Созданная негодующими чехами петиция была передана одной из сотрудниц канцелярии Пражского града. Более высокопоставленные работники администрации лидера страны отказались выйти к людям и побеседовать с ними.