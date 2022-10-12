Прага встала на дыбы из-за опостылевшего ей Киева

Прага встала на дыбы из-за опостылевшего ей Киева
Фото: www.unsplash.com
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Как известно, в Европейском союзе разразился масштабный экономический кризис. На этом фоне финансовая и военная поддержка киевского режима кажется местным жителям жестокой насмешкой. Так, в столице Чешской республики – Праге устроили антиправительственный митинг, на котором потребовали обратить внимание на проблемы чехов и перестать тратить деньги на Незалежную.

Крупный протест организовали у стен администрации местного лидера Милоша Земана. В митинге приняли участие несколько сотен жителей Праги. Протестующие заявили, что подготовили петицию на имя главнокомандующего республики – документ подписали порядка 30 тысяч человек.

В частности, недовольные требуют отправить правительство в отставку, разобраться с энергокризисом, а также пресечь рост цен на предметы первой необходимости и продукты. Важным требованием также является прекращение поддержки Незалежной, так как такие действия опосредованно втягивают Чехию в серьезный конфликт.

Созданная негодующими чехами петиция была передана одной из сотрудниц канцелярии Пражского града. Более высокопоставленные работники администрации лидера страны отказались выйти к людям и побеседовать с ними.

Источник: Idnes ✓ Надежный источник
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