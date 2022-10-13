Лидер объяснил, почему отказался от переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью немецкому ZDF. Лидер общался с журналисткой исключительно на русском языке, и в один момент он даже решил обратиться к россиянам и объяснить, почему отказывается вести переговоры с Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что российский президент ввел войска в другую страну – его попытались сдержать, предприняв против России санкции и показав, что страна будет изолирована в мире. Но этого оказалось недостаточно – Путин стал, по его словам, угрожать ядерным оружием и украинцам, и русским.

"Уважаемые граждане Российской Федерации. У вас во главе стоит человек, который говорит о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. Мы изолируемся от вас, потому что мы не хотим иметь дело с террористами. Это справедливо", – сказал он.

Глава Украины указал, что как только прекратятся угрозы, будут спрятаны автоматы, российские солдаты уйдут на свои территории, тогда и будет возможно говорить о каком-то диалоге. Однако сейчас, заявил Зеленский, "щенки Путина" постоянно твердят о ядерном оружии, как только "выпьют 50 грамм водки".

По его словам, Европа в данном вопросе должна говорить с Россией только с позиции силы – тогда и российская власть не решится на использование ядерного вооружения. В противном случае, российские граждане свергнут своего президента с поста, уверен Зеленский.

Отдельное возмущение он высказал из-за того, сейчас все страны почему-то боятся одного человека – однако он, указал президент, лишь человек.