Уже на следующей неделе: Украина и Россия готовятся к решающей битве

Уже на следующей неделе: Украина и Россия готовятся к решающей битве
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы рассекретили планы Киева

Власти Херсонской области рекомендуют жителям на время выехать в российские регионы. Людям посоветовали принять такое решение, чтобы дать российским войскам место для маневра во время предполагаемых боев с ВСУ. При этом строгого характера этот совет не носит.

На этом фоне американское издание Financial Times утверждает, что украинцы готовятся уже на следующей неделе предпринять попытку вернуть Херсон под собственный контроль. 

Это произойдет после продвижения украинской армии на херсонском направлении, которое было зафиксировано в начале октября. В минувший четверг украинцы заявили, что им удалось отвоевать еще пять населенных пунктов. Подтверждения с российской стороны этому нет. 

Жителям Херсонской области советуют эвакуироваться в Крым, а также Ростов-на-Дону и Краснодар. Российские власти пообещали, что проживание для всех будет бесплатным. 

Некоторые эксперты полагают, что таким образом Москва и Киев ведут подготовку к решающей битве за Херсон. И обе стороны прогнозируют ожесточенное столкновение. 

Источник: Financial Times
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