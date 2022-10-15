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Руководитель Киевской региональной военной администрации Алексей Кулеба с ужасом сообщил, по что по возглавляемому им региону был нанесен мощный ракетный удар.
"Ракетный удар по одной из общин области", – сообщил встревоженный политик в социальных сетях.
Какой конкретно объект был целью ракеты, пока не сообщается. Информация о пострадавших и жертвах также уточняется. По словам Кулебы, по имеющимся данным, погибших в результате удара нет. На месте происшествия работают представители профильных служб и спасатели.
Сегодня, 15 октября, в нескольких украинских областях с самого утра объявлена воздушная тревога.
Массированные удары по территории украинского государства начались в понедельник, 10 октября. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают инфраструктуру противника. Такие действия были предприняты после вероломной провокации на Крымском мосту – 8 октября преступники осуществили подрыв одного из пролетов транспортной коммуникаций.
Когда спичрайтеров нет, приходится щеголять и такими метафорами