Мощный ракетный удар: под Киевом прогремели взрывы

Мощный ракетный удар: под Киевом прогремели взрывы
Фото: www.unsplash.com
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Тревогу бьют власти области

Руководитель Киевской региональной военной администрации Алексей Кулеба с ужасом сообщил, по что по возглавляемому им региону был нанесен мощный ракетный удар.

"Ракетный удар по одной из общин области", – сообщил встревоженный политик в социальных сетях.

Какой конкретно объект был целью ракеты, пока не сообщается. Информация о пострадавших и жертвах также уточняется. По словам Кулебы, по имеющимся данным, погибших в результате удара нет. На месте происшествия работают представители профильных служб и спасатели.

Сегодня, 15 октября, в нескольких украинских областях с самого утра объявлена воздушная тревога.

Массированные удары по территории украинского государства начались в понедельник, 10 октября. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают инфраструктуру противника. Такие действия были предприняты после вероломной провокации на Крымском мосту – 8 октября преступники осуществили подрыв одного из пролетов транспортной коммуникаций.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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