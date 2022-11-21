Украина выдала "убийственный ответ" российским дронам-камикадзе

Украина выдала "убийственный ответ" российским дронам-камикадзе
Aleksandr Gusev/www.globallookpress.com
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С начала СВО российские войска испытывали сильный недостаток в беспилотниках, к лету 2022 года у подразделений уже появились разведывательные БПЛА, повысившие эффективность войск в ходе выполнения боевых задач на Украине. Украинская ПВО же в основном была занята попытками подавления российской авиации, хотя средств для борьбы с дронами до сих пор не имеет.

В Сети появился ролик с демонстрацией возможностей кустарной установки, созданной на базе легендарного пулемета Максима. ВСУ, похоже, разместили два ствола на единой платформе, чтобы попробовать сбить огнем летящие "Шахиды".

Спусковые крючки вывели на единую гашетку, чтобы вести двуствольный огонь. Кустарная установка сделана так, чтобы у оператора была возможность атаковать как наземные, так и воздушные цели.

"Максим" насчитывает почти 140 лет успешного применения и до сих пор используется рядом государств. На базе вооруженных сил Украины, кстати, довольно часто можно заметить "Максимы", судя по многочисленным интернет-роликам.

Ранее мы писали об эффективном применении "Орланов" в ходе СВО.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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