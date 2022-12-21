Мощнейший гиперзвуковой щит

В самом скором времени гиперзвуковые боевые головки "Авангард", которые предназначены для оснащения "Сарматов", в скором времени заступят на боевое дежурство. В отечественном ВПК сообщают, что носителем выступит УР-100Н УТТХ.

Как пишет обозреватель "Свободной Прессы" Константин Ольшанский, еще в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин указывал на готовность боеголовок, котоыре сравнил с метеоритами в облаке плазмы. "Сармат" же должен превзойти боевые параметры "Воеводы". Учитывая, что от первых испытаний до заступления на боевое дежурство "Воеводе" потребовалась пара лет, когда наступило перестроечное время, дело на этот раз пойдет еще быстрее.

"Авангард" – второй ракетный комплекс, предназначенный для защиты от внешних ядерных угроз. Учитывая, что Штаты отдали политическому руководству Украины практически прямой приказ о проведении операции в Крыму, такой комплекс более чем актуален, пишет обозреватель.