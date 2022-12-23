"Супероружие Путина" готово к бою - американские СМИ

Вашингтон пугают "Сарматом"

Россия решила "побряцать" своим грозным оружием – как пишет New York Post, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", способной нести ядерное оружие. Разработка обновляет ядерный арсенал России и практически готова к боевому развертыванию.

Способность "Сармата" заключается в возможности нести до пятнадцати боезарядов. У ракеты с жидким топливом вполне достаточно грузовой подъемности для такой массы.

Как отмечает источник, в ходе испытаний, проведенных весной 2022 года, "Сармат" смог атаковать условные цели на расстоянии практически в пять тысяч километров, отмечает URA.ru.

Российская сторона указывает, что в условиях растущей агрессии Штатов средства для стратегического сдерживания более чем необходимы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что Штаты пытаются трактовать термин "национальная безопасность" таким образом, чтобы оправдать собственную гегемонию, передает телеканал "360".