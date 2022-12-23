"КЗа американской ПРО на Украине будут охотиться "Кинжалы"

За американской ПРО на Украине будут охотиться "Кинжалы"
МиГ-31К. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
За игрушками Пентагона будет охотиться гиперзвук

Пентагон готов обучить украинских военнослужащих управлению зенитно-ракетными системами Patriot.По некоторым данным, дорогих гостей из ВСУ американцы будут обучать на базах собственных войск противоракетной обороны.

До этого говорилось, что Штаты намерены проводить обучение для украинской армии на своих немецких базах. Однако на первом этапе управлять системами будут войска НАТО – медиа пишут, что тех будут представлять перед СМИ теми самыми "подготовленными украинцами".

Перестраховку американцев можно понять – эта ПВО чрезвычайно дорогостоящая. Одна батарея обходится до миллиарда доллара, если не учитывать обслуживание со стоимостью боевых припасов. Стоимость одной ракеты доходит до 4 миллионов долларов.

По словам российского лидера Владимира Путина, Patriot явно не находится впереди планеты по своим возможностям, уступая отечественным С-300. А потому российские войска смогут "пощелкать" и "Патриотов".

Генштаб тоже выразил оптимизм: Валерий Герасимов заявил, что "Кинжал" вскроет обновленную "Патриотами" украинскую ПВО, как консервную банку. Для этого, по некоторым данным, Минобороны будет применять "Кинжалы". 

У России позиция по поводу размещения контингента НАТО на территории Украины неизменна: в МИД заявили, что вывод иностранных войск является одним их условий для обсуждения гарантий безопасности страны, передает РИА ФАН.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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