"Смерть на крыльях": в США пришли в ужас от суперспособностей "Охотника"

"Смерть на крыльях": в США пришли в ужас от суперспособностей "Охотника"
PJSC UAC/www.globallookpress.com
Новый БПЛА не остановит ничто - особенно в тандеме с Су-57

Российский ВПК в значительной степени усилит войска ударными дронами С-70Б "Охотник", пишет отставной офицер армии Соединенных Штатов Брент Иствуд в своем материале, опубликованном 19FortyFive.

Самая концепция "ведомого" предполагает, что Су-57 сможет выполнять задачи в небе в связке с несколькими "Охотниками (всего до четырех единиц). Они будут лететь впереди, чтобы предупреждать пилота и наводить цели, а также атаковать их на земле. В таком случае, указывает Иствуд, Су-57 станет куда более смертоносным.

Весной 2022 года сообщалось, что в РФ провели первые испытания "Охотника" с атакой по наземным целям за счет управляемых ракет, которые состоят на вооружении у Су-57. "Охотник" в перспективе станет приоритетным средством для поражения инфраструктуры противника, включая противотанковые вооружения, переправы, мосты.

По некоторым данным, серийное производство "Охотников" для Министерства обороны РФ должно начаться в 2023 году. Иствуд уже писал о проблемах, с которыми столкнутся НАТО после ввода "Охотника" в эксплуатацию.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
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