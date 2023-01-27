Россия впервые испытала убийственный ответ американским HIMARS в зоне СВО

Россия впервые испытала убийственный ответ американским HIMARS в зоне СВО
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Наводится так же через спутники

Вооруженные силы РФ впервые задействовали аналог американского артиллерийского ракетного комплекса M142 HIMARS в зоне специальной операции. Артиллерия атаковала позиции украинских войск, пустив сверхточные управляемые снаряды для РСЗО "Торнадо-С".

Как отмечает "Военное дело", в социальные сети попало видео с предполагаемым применением снаряда для "Торнадо-С". Под Бахмутом жители запечатлели на ролике мощнейший взрыв в промышленной зоне – там располагается логистический узел ВСУ.

Согласно приведенным данным, снаряды для "Торнадо-С", как и при управлении американскими HIMARS, также нужно наводить для атаки через спутниковые системы.

По ряду источников, снаряды ранее использовались в качестве опытных образцов. В настоящее время они выпускаются в полномасштабном производстве. Еще в 2020 году "Ростех" обещал, что Россия еще увидит высокоточные управляемые боеприпасы для "Торнадо-С" – способные поражать технику и укрепления с живой силой дальностью от 100 км. Технические характеристики до сих пор не разглашаются.

На украинскую логистику объявлена охота: 26 января ВС РФ поразили ряд объектов украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей ВПК и транспорт. По информации Минобороны, удары наносились "высокоточным оружием" большой дальности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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