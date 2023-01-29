Турция публично унизила НАТО

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Глава правления турецкого концерна Baykar Сельджук Байрактар заявил, что страны, приобретающие у американской стороны истребители пятого поколения F-35, лишены возможности использовать самостоятельно самолеты – на это требуется разрешение Пентагона.
Таким образом Байрактар прокомментировал ситуацию с истребителями пятого поколения, которые в скором времени появятся у Греции.
"Посмотрите, как они сами жалуются после приобретения F-35. Да они лишены возможности самостоятельного использования самолетов без американцев. Такое передовое решение, которое просто отдают на аутсорсинг. Это намного хуже любой посредственной технологии, создаваемой вашими собственными руками", – высказался Байрактар.
Глава военной корпорации добавил, что использование беспилотников позволило стране успешно противодействовать терроризму.
"Я сам руководил процессом долгие годы – и Турция длительное время не могла получить от союзников дроны. Наконец-то у нас появилось собственное решение, и мы, наконец, вышли из этого тупика", – добавил Байрактар.
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