Противник несет еще большие потери

Российский спецназ начал применять новую систему в зоне боевых действий на Украине, используя малогабаритные БПЛА "камикадзе", которые самостоятельно выбирают маршрут для поражения целей.

Как отмечает источник, в ходе штурма позиций Вооруженных сил Украины войска РФ применяют малые дроны вентиляторного типа. Командир подразделения указывает заданную точку нажатием на пульте управления, куда беспилотник автоматически добирается, строя для себя маршрут, передает RT.

Новая система с камерами разведывательных дронов, а также объективами, прикрепленными на шлемы бойцов, позволяет детально получить информацию об объекте. После этого нейросеть формирует упрощенную модель о местности, отмечает "Свободная Пресса".

Далее по заданной команде беспилотник вылетает на поражение цели, которую уничтожает с помощью осколочно-фугасного заряда. У спецназа российской армии, отмечает источник, в распоряжении имеется несколько подобных комплексов, которые тот испытывает в зоне специальной операции, пишет URA.ru.

Российские войска успешно применяют беспилотники против противника, нанося удар вглубь вражеского тыла и поражая критическую инфраструктуру ВСУ – у последних, однако, также имеются на вооружении дроны, которые используются для нанесения ударов по приграничным российским регионам.



