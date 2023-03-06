Сложности с разведкой: почему Россия не уничтожает всю военную технику Запада для ВСУ

Сложности с разведкой: почему Россия не уничтожает всю военную технику Запада для ВСУ
Sebastian Kahnert/www.globallookpress.com
Москве пора применять космические средства, уверен аналитик

Подразделения российской армии успешно продвигаются на бахмутском направлении. Однако противник, хоть и теряет в огромном количестве живую силу, не лишается поставок западной военной помощи. По словам военного аналитика Алексея Леонкова, тут все упирается в разведку – у нее имеются определенные сложности, которые мешают полностью перерезать Украине западные поставки бронетехники и боевых припасов.

Для атаки высокоточным оружием, отметил Леонков, необходимы разведданные, которые нужно проверить и перепроверить. В противном случае дорогостоящие припасы будут потрачены ни на что.

Вести разведку с помощью БПЛА дальше пятидесяти километров просто нереально – рано или поздно они будут сбиты наземными средствами. Бойцу не нужно иметь радиолокационную систему для того, чтобы засечь такой объект – достаточно "пальнуть" с применением оптического канала из ПЗРК. Последних, кстати говоря, у ВСУ в избытке.

Фактически, для эффективного противодействия и, как следствие, уничтожения военной техники из Запада нужно использовать космическую и глубинную разведку (в последнем случае речь идет о людях, работающих в тылу противника). Сведения необходимо верифицировать и проверять. 

Такой процесс займет не десять и не пятнадцать минут. Однако, указывает Леонков, иных альтернатив нет. С помощью такой тактики удалось уничтожить множество объектов инфраструктуры ВСУ – демаскирующие признаки всегда имеются.


Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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