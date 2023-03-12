"Кинжалы" уничтожили "теневой штаб НАТО" на Украине - СМИ

"Кинжалы" уничтожили "теневой штаб НАТО" на Украине - СМИ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Шесть ракет сравняли с землей внештатных советников ВСУ из альянса

9 марта российские войска поразили штаб Вооруженных сил Украины, в котором находились отставные и военные советники из стран Североатлантического альянса. Удар был нанесен гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

В тот же день в российском оборонном ведомстве заявили о нанесении ударов по противнику, ставших, как указали в МО, ответом за террористический акт в Брянской области.

Один американский ресурс пишет, ссылаясь на заявление главкома ВСУ Валерия Залужного, что удары пришлись по центрам управления и планирования, а также по объектам противовоздушной обороны и РЛС Украины.

"Инсайдеры сообщили о больших потерях среди офицеров, в том числе американских. Похоже, "теневому Генштабу" прокси-НАТО досталось немало. "Правдорубы" на Украине отказываются верить в слова главнокомандующего", – говорится в материале.

Источник: Intel Drop • Требует проверки
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