Шесть ракет сравняли с землей внештатных советников ВСУ из альянса

9 марта российские войска поразили штаб Вооруженных сил Украины, в котором находились отставные и военные советники из стран Североатлантического альянса. Удар был нанесен гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

В тот же день в российском оборонном ведомстве заявили о нанесении ударов по противнику, ставших, как указали в МО, ответом за террористический акт в Брянской области.

Один американский ресурс пишет, ссылаясь на заявление главкома ВСУ Валерия Залужного, что удары пришлись по центрам управления и планирования, а также по объектам противовоздушной обороны и РЛС Украины.

"Инсайдеры сообщили о больших потерях среди офицеров, в том числе американских. Похоже, "теневому Генштабу" прокси-НАТО досталось немало. "Правдорубы" на Украине отказываются верить в слова главнокомандующего", – говорится в материале.