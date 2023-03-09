Объявлено об ударе возмездия по Украине за теракт в Брянской области

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В качестве ответа на теракт в Брянской области, в результате которого группа диверсантов совершила нападение на гражданское население, по территории Украины был нанесен масштабный ракетный удар. Об этом сообщили в российском Минобороны.
"ВС РФ нанесли массированный удар возмездия", – заявили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что атаки были совершены высокоточным оружием, в том числе и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Ранее об этом также сообщала украинская сторона. Ударами были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины. По заявлению военного руководства страны, все цели были достигнуты.
"В результате сегодняшнего удара по территории Украины уничтожены места базирования ударных беспилотников", – пояснили в Минобороны.
На Украине утверждают, что по стране выпустили порядка 81 ракеты. В некоторых регионах пропало электричество и водоснабжение. Владимир Зеленский также подтвердил массированную атаку, описав все двумя словами.
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