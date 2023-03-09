Зеленский двумя словами описал масштабную атаку на Украину

По стране выпустили десятки ракет

Минувшей ночью Украина подверглась новому массированному обстрелу – целью являлись инфраструктурные объекты страны. Атаки были совершены в десяти областях, в том числе и в Киеве.

Ракетный удар стал одним из самых масштабных с начала года. Украинская сторона утверждает, что по стране выпустили 81 ракету. В России информацию не подтверждали.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на произошедшее. В своем канале в Telegram он двумя словам описал новую атаку на инфраструктуру в большинстве регионах, сообщает Общественная служба новостей.

"Тяжкая ночь", – заявил он.

Известно, что после обстрела повреждения получила ТЭЦ-5. Во многих областях начались перебои с электричеством и подачей водоснабжения, а Запорожскую АЭС окончательно отрезало от украинской энергосистемы. Сейчас она находится на обеспечении с помощью дизельных генераторов. Всего было повреждено три теплоэлектростанции, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".