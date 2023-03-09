У Москвы есть ресурсы уничтожить любой объект

Больше года на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. При этом многие задаются вопросом, по какой причине Вооруженные силы нашей страны не бьют по таким символам киевского режима как, например, Верховная Рада. С разъяснениями на этот счет выступил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.



Опытный эксперт напомнил, что Армия России неоднократно подчеркивала: ракетные удары наносятся только по военным объектам, а также военным центрам принятия решений. Именно поэтому командные пункты украинской армии постоянно разрушаются, а такие гражданские объекты, как Верховная Рада, пока никто не трогает.



Матвийчук отметил: Москва, несмотря на сложную ситуацию, рассчитывает, что рано или поздно киевский режим примет наши условия и пойдет на мирные переговоры. Если же сейчас разбомбить центр украинской столицы, то вести переговоры будет не с кем.



Также известный военный аналитик подчеркнул, что остановить преступную деятельность нынешних украинских властей можно, только одержав разгромную победу в военном конфликте. Матвийчук считает, что в самое ближайшее время Россия пойдет в решительное наступление и уничтожит украинских боевиков.

"Еще ни один вооруженный конфликт не был выигран обороной", – обратил внимание полковник запаса.

