Поставки киевскому режиму продолжаются

Многие эксперты отмечают, что без помощи вездесущего Запада нынешние украинские власти давно сложили бы оружие. Однако коллективный Запад продолжает исправно снабжать киевский режим техникой и оружием. Что сейчас в основном отправляют на Украину, рассказал одиозный украинский политик Алексей Арестович.



Экс-советник руководителя офиса украинского лидера сообщил, что в первую очередь, западные страны отправляют в Незалежную танковые тралы и мостоукладчики. Украинский политик пояснил, что данная техника требуется для того, чтобы преодолевать водные препятствия и рвы. Благодаря западным спецсредствам украинские вояки смогут двигаться на бронемашинах по непроходимой местности.



Стоит отметить, что за чуть больше года проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной Соединенные Штаты Америки их сателлиты отправили на Украину военную помощь на миллиарды долларов. Запад продолжает поддерживать Киев, чем существенно затягивает военный конфликт.



К слову, сегодня стало известно, что украинская противовоздушная система обороны не смогла сбить ни одной ракеты "Кинжал" во время последнего обстрела. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

