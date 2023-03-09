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На территории печально известного города Артемовск продолжаются ожесточенные бои. Украинский противник несет огромные потери на этой точке фронта, однако Киев отказывается сложить оружие. С любопытным заявлением по поводу происходящего выступил пресс-секретарь восточный группировки ВСУ Сергей Череватый.
Высокопоставленный представитель украинских властей позволил себе дерзкую критику заявления Североатлантического альянса по поводу происходящего. Даже в западной коалиции уже понимают, что в самое ближайшее время населенный пункт будет взят Армией России.
С соответствующим заявлением ранее выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что контроль над городам может перейти в руки российских бойцов в ближайшие дни. Однако в Киеве продолжают гнуть свою линию и считают слова генсека НАТО не соответствующими действительности.
"Они не понимают всей ситуации", – нагло подчеркнул украинский политик.
Незалежный добавил, что в свое время западные деятели "считали часы до падения Киева", однако этого так и не случилось. Таким образом украинец указал на некомпетентность высокопоставленных экспертов с
Запада в вопросе прогнозов по развитию украинского конфликта.
Над украинской столицей сгущается черный дым