Киев продолжает поучать весь мир

На территории печально известного города Артемовск продолжаются ожесточенные бои. Украинский противник несет огромные потери на этой точке фронта, однако Киев отказывается сложить оружие. С любопытным заявлением по поводу происходящего выступил пресс-секретарь восточный группировки ВСУ Сергей Череватый.



Высокопоставленный представитель украинских властей позволил себе дерзкую критику заявления Североатлантического альянса по поводу происходящего. Даже в западной коалиции уже понимают, что в самое ближайшее время населенный пункт будет взят Армией России.



С соответствующим заявлением ранее выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что контроль над городам может перейти в руки российских бойцов в ближайшие дни. Однако в Киеве продолжают гнуть свою линию и считают слова генсека НАТО не соответствующими действительности.

"Они не понимают всей ситуации", – нагло подчеркнул украинский политик.

Незалежный добавил, что в свое время западные деятели "считали часы до падения Киева", однако этого так и не случилось. Таким образом украинец указал на некомпетентность высокопоставленных экспертов с

Запада в вопросе прогнозов по развитию украинского конфликта.

