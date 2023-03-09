Американец сослался на данные разведчиков

Руководитель Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что в ближайшее время наступит самый сложный период для конфликта, развернувшегося на территории украинского государства.



По словам высокопоставленного американца, грядущие полгода принесут большие испытания для Вооруженных сил Незалежной. Такую информацию начальник ЦРУ озвучил со ссылкой на данные, которые удалось выведать его разведчикам.

"Следующие несколько месяцев станут критичными на полях конфликта", – сообщил главный американский шпион.



По словам главы ЦРУ, сложившаяся ситуация говорит о том, что Вооруженные силы Российской Федерации добьются тактических успехов. Однако, как уверяют американские разведчики, такие достижения не будут значительными.



Любопытно, что недавно замглавы Пентагона Колин Каль объявил, что сейчас невозможно дать прогноз по развитию событий на территории Незалежной. Конфликт может завершиться как через полгода, так и затянуться на несколько лет.

