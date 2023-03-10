Вид президента заставляет вздрогнуть

Украинский лидер Владимир Зеленский своим беспардонным поведением подталкивает человечество к развязыванию нового глобального конфликта. Персона главы Незалежной набила оскомину у жителей многих стран. Зеленский настолько достал китайцев, что местные умельцы создали отдельный сайт, на котором нейросеть бесконечно генерирует изображения мертвого президента Украины.



Китайские программисты таким образом решили обратиться к высшим силам с просьбой помочь миру избавиться от наделенного властью агрессивного экс-комика. Умельцы из Поднебесной считают, что бесконечное генерирование образов Зеленского-мертвеца магическим образом поможет ускорить попадание этого политика в загробный мир.





Отмечается, что нейросеть находится в состоянии постоянного обучения, некоторые снимки получаются достаточно абстрактными, однако ряд фотографий весьма реалистичен. Теперь каждый желающий может посмотреть, как, по версии нейросети, может выглядеть Владимир Зеленский после завершения его земного пути.



В социальных сетях бурно обсуждают изобретение китайских программистов. Многие признаются, что глава Украина действительно изрядно их достал.



