Варшаве надоело церемониться с беглецами

После старта спецоперации многие украинцы собрали вещички и отправились покорять западные страны. Однако наплыв мигрантов и их беспардонное поведение взбесили многих европейцев. На жесткий шаг пошли власти Польши.



Стоит отметить, что именно эта страна стала одной из основных пунктов переселения украинцев-беглецов. При этом местные жители регулярно жалуются на поведение гостей из Незалежной. Недавно Варшава решила заставить мигрантов выплачивать 50% расходов на проживание, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".



По мнению британских аналитиков, такой шаг является мощным ударом по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Размышления аналитиков издания Daily Express приводит информационный ресурс "Свободная пресса".



Известно, что введенные Польшей правила начали действовать с 1 марта. Теперь украинцы, которые гостят в стране более 120 дней, обязаны платить половину стоимости проживания. Уже в мае их обяжут платить 75% стоимости, если они будут находиться в республике больше полугода, напоминает телеканал "360".



По имеющейся информации, на сегодняшний день на территории польского государства разместились около миллиона беглецов с Незалежной. Платить за всех Варшава не в состоянии.

