Испугались войны с Россией: как США подставили Украину

Испугались войны с Россией: как США подставили Украину
Фото: www.unsplash.com
Киев – разменная монета для Вашингтона

После некоторого затишья ситуация вокруг российских газовых магистралей "Северные потоки" развернулась с новой силой. Озвучиваются различные версии по поводу виновных в теракте. По мнению известного американского историка Аарона Гуда, Белый дом ведет сложную игру против России.

Недавно в интернет-пространстве распространилась информация о том, что за диверсиями на энергетических коммуникациях может стоять некая проукраинская группа с крупным "спонсором" из Незалежной. Однако Гуд считает, что подобные россказни были выдуманы для того, чтобы отвести удар от Вашингтона.

Американский историк уверен, что Белый дом испугался прямой войны с Российской Федерацией и поэтому слепил историю про некую проукраинскую группировку. При этом нужно помнить, что именно глава США Джо Байден объявил: в случае "вторжения" России на Украину "Северного потока – 2" больше не будет. Так оно и случилось.

Гуд считает, что вашингтонская администрация использовала "полезную ложь", которая позволила снизить угрозу развязывания глобального конфликта. Однако очевидно, что история нелепа и, по всей видимости, демонстрирует начало отстранения США от Украины.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
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