Киев – разменная монета для Вашингтона

После некоторого затишья ситуация вокруг российских газовых магистралей "Северные потоки" развернулась с новой силой. Озвучиваются различные версии по поводу виновных в теракте. По мнению известного американского историка Аарона Гуда, Белый дом ведет сложную игру против России.



Недавно в интернет-пространстве распространилась информация о том, что за диверсиями на энергетических коммуникациях может стоять некая проукраинская группа с крупным "спонсором" из Незалежной. Однако Гуд считает, что подобные россказни были выдуманы для того, чтобы отвести удар от Вашингтона.



Американский историк уверен, что Белый дом испугался прямой войны с Российской Федерацией и поэтому слепил историю про некую проукраинскую группировку. При этом нужно помнить, что именно глава США Джо Байден объявил: в случае "вторжения" России на Украину "Северного потока – 2" больше не будет. Так оно и случилось.



Гуд считает, что вашингтонская администрация использовала "полезную ложь", которая позволила снизить угрозу развязывания глобального конфликта. Однако очевидно, что история нелепа и, по всей видимости, демонстрирует начало отстранения США от Украины.

