Зеленского высмеяли за фото на похоронах убитого под Бахмутом националиста

Зеленского высмеяли за фото на похоронах убитого под Бахмутом националиста
Фото: соцсети
На церемонии был настоящий аншлаг

Владимир Зеленский пришел на похороны одного из лидеров "Правого сектора*" (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он погиб под Артемовском 7 марта. Украинского националиста проводили в последний путь с почестями, поскольку до этого его присвоили звание Героя Украины.

Президент пришел в храм вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая прибыла в Киев с официальным визитом. 

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных", – указал лидер у себя в соцсетях.

Также среди людей, которые пришли попращаться с бойцом, были главком Залужный, глава ГУР Буданов и министр обороны Резников. Фотографии с ними опубликовали СМИ.

В России уже отреагировали на похороны Коцюбайло. Дмитрий Рогозин в своем Telegram отметил, что некоторые из окружения украинского президента вели себя на траурной церемонии вызывающе.

Да Винчи командовал батальоном в составе 67-й бригады. 30 ноября 2021 года ему было присвоено звание Героя Украины, он погиб в боях под Бахмутом.

Российские военные корреспонденты утверждают, что сейчас в районе города продолжаются ожесточенные бои, положение ВСУ  ухудшается с каждым днем, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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