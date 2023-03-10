Зеленского высмеяли за фото на похоронах убитого под Бахмутом националиста

На церемонии был настоящий аншлаг

Владимир Зеленский пришел на похороны одного из лидеров "Правого сектора*" (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он погиб под Артемовском 7 марта. Украинского националиста проводили в последний путь с почестями, поскольку до этого его присвоили звание Героя Украины.

Президент пришел в храм вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая прибыла в Киев с официальным визитом.

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных", – указал лидер у себя в соцсетях.

Также среди людей, которые пришли попращаться с бойцом, были главком Залужный, глава ГУР Буданов и министр обороны Резников. Фотографии с ними опубликовали СМИ.

В России уже отреагировали на похороны Коцюбайло. Дмитрий Рогозин в своем Telegram отметил, что некоторые из окружения украинского президента вели себя на траурной церемонии вызывающе.

Да Винчи командовал батальоном в составе 67-й бригады. 30 ноября 2021 года ему было присвоено звание Героя Украины, он погиб в боях под Бахмутом.

Российские военные корреспонденты утверждают, что сейчас в районе города продолжаются ожесточенные бои, положение ВСУ ухудшается с каждым днем, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".