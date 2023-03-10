Украина послала Европу подальше после призыва к переговорам с Россией

В ЕС хотят скорее завершить конфликт

Представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев отвергает предложенные европейскими странами гарантии безопасности, если они подразумевают территориальные уступки Москве перед началом переговоров. По его словам, такое решение не поможет остановить "российскую агрессию" в будущем.

Зимой некоторые европейские чиновники начали говорить, что Украина должна получить гарантии безопасности со стороны Запада, чтобы российская спецоперация поскорее завершилась.

Подоляк утверждает, что единственный вариант для Украины – сражаться до самого конца, пока Россию не вытеснят с украинских территорий. Предложенные Западом гарантии безопасности лишь побудят российское руководство начать новое наступление в будущем, уверен он.

"Слушайте, мы готовы идти до конца. Вы говорили, что будете с нами до конца. Так давайте дойдем до конца", – выпалил советник Зеленского.

Он утверждает, что в случае территориальных уступок российская сторона сможет накопить новые силы для продолжения боевых действий через какое-то время. Поэтому Запад должен активизироваться и послать как можно больше вооружения ВСУ.