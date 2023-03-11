Вскоре Незалежную ждет катастрофа

Конфликт на территории украинского государства длится уже больше года. Несмотря на плачевное состояние, Вооруженные силы Незалежной проявляют упорство. Однако, по прогнозу известного американского разведчика в отставке Скотта Риттера, в самое ближайшее время киевский режим ждет разгром.



По мнению отставного офицера разведки США, к такому плачевному для украинских властей исходу приведет одна главная причина. Дело в том, что в ближайшие месяцы у украинских вояк совсем закончатся боеприпасы. Это станет основной причиной обрушения киевского режима.



При этом американец подчеркнул, что западные помощники Украины бессильны в решении этой проблемы. Огромный расход снарядов невозможно оперативно восполнять.

"Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы они не пытались", – подчеркивает американский разведчик.

Риттер уверен, что уже в летний период Вооруженные силы Незалежной останутся без нарядов, и тогда "все будет кончено".



Ранее американских офицер прогнозировал, что украинские власти лишатся поддержки Запада к лету. Как известно, киевский режим держится именно на помощи своих зарубежных кураторов.

