Одна причина заставит Киев рухнуть летом – американский разведчик

Одна причина заставит Киев рухнуть летом – американский разведчик
Фото: www.unsplash.com
Вскоре Незалежную ждет катастрофа

Конфликт на территории украинского государства длится уже больше года. Несмотря на плачевное состояние, Вооруженные силы Незалежной проявляют упорство. Однако, по прогнозу известного американского разведчика в отставке Скотта Риттера, в самое ближайшее время киевский режим ждет разгром.

По мнению отставного офицера разведки США, к такому плачевному для украинских властей исходу приведет одна главная причина. Дело в том, что в ближайшие месяцы у украинских вояк совсем закончатся боеприпасы. Это станет основной причиной обрушения киевского режима.

При этом американец подчеркнул, что западные помощники Украины бессильны в решении этой проблемы. Огромный расход снарядов невозможно оперативно восполнять.

"Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы они не пытались", – подчеркивает американский разведчик.

Риттер уверен, что уже в летний период Вооруженные силы Незалежной останутся без нарядов, и тогда "все будет кончено".

Ранее американских офицер прогнозировал, что украинские власти лишатся поддержки Запада к лету. Как известно, киевский режим держится именно на помощи своих зарубежных кураторов.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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