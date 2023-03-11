Украинские власти поражают своими странными выдумками

Большой резонанс вызвало поручение украинского лидера Владимира Зеленского оценить возможность провести официальное "переименование" нашего государства. Столь странную инициативу уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.



Так, пан Зеленский дал поручение главе украинского правительства Денису Шмыгалю всерьез рассмотреть возможность переименовать нашу страну в "Московию". Идею, которая больше подходит для юмористических сценок времен Зеленского-комика, будут рассматривать на официальном уровне.



Такая выходка киевского режима вызвала недоумение у официального представителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Марии Захаровой. Дипломат подчеркнула, что подобные оскорбительные действия направлены на превращение Украины в "анти-Россию".



Захарова не стала стесняться в выражениях и объявила, что "бункерный президент" Украины в очередной раз продемонстрировал неадекватность.

"Бункерный доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – подчеркнула представительница дипломатического ведомства.

