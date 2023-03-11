Киевскому режиму грозит смертельная опасность

Развернувшийся на территории украинского государства конфликт остается главной темой мировой повестки. Когда заваруха только начиналась, на Западе были уверены в собственной победе, однако реальность диктует свои правила. Так, известный зарубежный журналист Стивен Блэнк в статье для авторитетного издания The Hill перечислил три ключевые ошибки западного куратора Киева.



Именитый эксперт считает, что коллективный Запад близок к тому, чтобы проиграть конфликт в Незалежной. По мнению Блэнка, это случится из-за отсутствия четкой стратегии, "страха победы" и раздрая в западном обществе.



Журналист пояснил, что в действиях заокеанских руководителей киевского режима не просматривается четкая стратегия. Сейчас сложно понять, на что делается ставка. Также заметен раскол в западном обществе. Многие европейские и американские политики скептически оценивают происходящее и прямо заявляют, что победа Киева не только не возможна, но и не нужна.



Третья причина, по версии журналиста, "боязнь триумфа". Блэнк считает, что западное общество охватил "всепроникающий страх перед украинской победой". Журналист подчеркнул, что уже совсем скоро киевский режим ждет разгром.

