В России объявили о наступлении важнейшего этапа СВО

В России объявили о наступлении важнейшего этапа СВО
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
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Никакой "распутицы" нет и не предвидится

Дальнейший ход боевых действий после потепления станет определяющим для специальной операции на Украине – он же определит отношения России и НАТО, считает военный обозреватель и полковник запаса Геннадий Алехин.

Вашингтон же поймет, способны ли силы альянса остановить наступление российских войск – или же американцам придется переходить к "плану Б". Фактически, Белому дому придется спасать украинскую государственность.

Режим Владимира Зеленского, продолжил эксперт, уже готовится к активной фазе. Никакой "распутицы" обе стороны не ожидают. Для ВСУ формируются два ударных корпуса – чтобы обрушить эти "кулаки" на противника на юго-восточном направлении. 

Пока что непонятно, куда именно собирается Киев обрушить удар – в качестве наиболее вероятного называют мелитопольское направление.

"Об этом сейчас трудно судить. НАТОвцы их все время тянут, чтобы они быстрее после весенней распутицы атаковали. Настойчиво их туда тащат", – считает специалист.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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