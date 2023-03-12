Киев сделал заявление о поставках истребителей

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Киев не ожидает от Запада скорых поставок истребителей. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, у НАТО имеются сложности с налаживанием соответствующей логистики.
Украина, однако, нацелена в таких условиях как минимум на оперативную подготовку пилотов – вопросом Киев уже занимается в настоящее время, чтобы подготовить экипажи перед появлением боевой авиации.
Ранее украинский МИД сообщал, что Киев пока что не заручился обещаниями союзников из западных стран по вопросам поставок истребителей.
В настоящее время обсуждается вопрос о передаче для украинской стороны истребителей F-16. В НАТО ранее выразили уверенность, что наличие "соколов" позволит Киеву переломить ход боевых действий против России.
Киевскому режиму грозит смертельная опасность
Боевые вертолеты блестяще справляются с задачей