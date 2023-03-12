Киев сделал заявление о поставках истребителей

Киев сделал заявление о поставках истребителей
Дмитрий Кулеба. Фото: Janine Schmitz/www.globallookpress.com
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Украина признала ухудшение своего положения

Киев не ожидает от Запада скорых поставок истребителей. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, у НАТО имеются сложности с налаживанием соответствующей логистики.

Украина, однако, нацелена в таких условиях как минимум на оперативную подготовку пилотов – вопросом Киев уже занимается в настоящее время, чтобы подготовить экипажи перед появлением боевой авиации.

Ранее украинский МИД сообщал, что Киев пока что не заручился обещаниями союзников из западных стран по вопросам поставок истребителей.

В настоящее время обсуждается вопрос о передаче для украинской стороны истребителей F-16. В НАТО ранее выразили уверенность, что наличие "соколов" позволит Киеву переломить ход боевых действий против России.

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