Киев сделал заявление о поставках истребителей

Украина признала ухудшение своего положения

Киев не ожидает от Запада скорых поставок истребителей. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, у НАТО имеются сложности с налаживанием соответствующей логистики.

Украина, однако, нацелена в таких условиях как минимум на оперативную подготовку пилотов – вопросом Киев уже занимается в настоящее время, чтобы подготовить экипажи перед появлением боевой авиации.

Ранее украинский МИД сообщал, что Киев пока что не заручился обещаниями союзников из западных стран по вопросам поставок истребителей.

В настоящее время обсуждается вопрос о передаче для украинской стороны истребителей F-16. В НАТО ранее выразили уверенность, что наличие "соколов" позволит Киеву переломить ход боевых действий против России.