Командующий НАТО готов передать Украине F-16 для ударов по России

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Командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил в ходе закрытого заседания, что Украине необходимо предоставить истребители F-16 наравне с остальными средствами большей дальности – боевыми дронами и ракетами. Так украинские войска смогут переломить ход событий и добиться господства в небе, уверен командующий.
В ходе выступления, которое состоялось 17 февраля, Каволи положительно ответил на вопрос о способности Украины одержать победу в военном конфликте при условии предоставления истребителей.
Однако командующий решил пойти еще дальше в вопросе поставок военной помощи: Каволи заявил, что Соединенные Штаты вместе с НАТО должны отдать украинской стороне самое передовое оружие из числа имеющегося – включая тактические военные комплексы.
Каволи поддерживает мнение о необходимости атак в глубину российского тыла и провоцирования конфликта уже на территории РФ.
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