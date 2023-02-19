Командующий НАТО готов передать Украине F-16 для ударов по России

Альянс готов лоббировать поставки истребителей

Командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил в ходе закрытого заседания, что Украине необходимо предоставить истребители F-16 наравне с остальными средствами большей дальности – боевыми дронами и ракетами. Так украинские войска смогут переломить ход событий и добиться господства в небе, уверен командующий.

В ходе выступления, которое состоялось 17 февраля, Каволи положительно ответил на вопрос о способности Украины одержать победу в военном конфликте при условии предоставления истребителей.

Однако командующий решил пойти еще дальше в вопросе поставок военной помощи: Каволи заявил, что Соединенные Штаты вместе с НАТО должны отдать украинской стороне самое передовое оружие из числа имеющегося – включая тактические военные комплексы.

Каволи поддерживает мнение о необходимости атак в глубину российского тыла и провоцирования конфликта уже на территории РФ.