Ни одного нового самолета с 1991 года: ВВС Украины признали собственный позор

Ни одного нового самолета с 1991 года: ВВС Украины признали собственный позор
Maxym Marusenko/www.globallookpress.com
Киев клянчит у Запада F-16

Весь парк боевой авиации, имеющийся в распоряжении у Украины, остался от СССР – за весь период с 1991 года Киев не закупил ни одного самолета, сообщил представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Спикер украинских воздушных сил уточнил, что самому молодому истребителю в авиапарке ВВС уже больше тридцати лет. Речь идет об истребителе Су-27 1991 года выпуска.

Игнат уточнил, что постоянно доносит эту мысль до иностранных медиа, которые постоянно спрашивают его о причинах  необходимости американских F-16.

"Нам нужны крылья. Наши самолеты в два раза старше наших пилотов", – высказался Игнат.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
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