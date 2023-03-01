НАТО перебросило в сторону России "самолет Судного дня"

Так ли далек от нас Карибский кризис?

Соединенные Штаты направили в Европу самолет управления и связи E-6B Mercury, который координирует действия подводного флота с межконтинентальными ракетами. Борт приземлился в Исландии. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, нельзя исключать, что самолет примет участие в учениях, призванных оказать давление на Москву.

Если воздушный командный пункт Штатов прибыл в Европу, Североатлантический альянс готовится к учебным маневрам со стратегическими ядерными силами. Таким образом, НАТО предупреждают Россию, считает Кнутов.

Не исключено, что переброска является попыткой продемонстрировать силу на фоне украинского конфликта. Запад пытается и подстраховаться, и показать, что тоже обладает ядерным потенциалом, выдвинул предположение спикер.

О приземлении E-6B Mercury в Исландии стало известно сегодня, 1 марта. Экипаж судна принял американский посол на встрече с дипломатами и военными руководителями.

Североатлантический альянс тем временем наращивает военное и политическое присутствие у российских границ. Парламент Финляндии 1 марта проголосовал за вступление страны в ряды НАТО подавляющим большинством голосов: лишь семеро из 191 высказались против, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".