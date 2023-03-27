Ни скрыться, ни улететь

Российские истребители нового поколения, к сожалению Киева, вселяют в Москву чувство "растущего доминирования" в небе в рамках конфликта с ВСУ, сообщил один из источников ABC News в Киеве.

Для НАТО новость весьма тревожна – издание считает, что именно из-за отсутствия полного контроля России над украинским небом ВСУ могли рассчитывать на успехи на поле боя. Один из источников украинской администрации утверждает, что РФ успела перейти на модернизированные и обновленные версии Су-35, которые оснастили эффективнейшими радарами с ракетами дальнего действия. "Сухие" используются для атаки украинской авиации, а также поддержки наземных войск.

У Киева полностью отсутствует возможность противостоять этой воздушной угрозе. Как пишет ABC News, речь идет о "реальном риске". По этой причине Банковая добивается поставок зенитно-ракетных систем "Пэтриот". Авиапарк ВКС России в двенадцать раз превосходит украинский.

"Это проблема. Мы продолжаем доводить до Штатов, что иного решения, кроме передачи истребителей, для нас нет, – утверждает один из чиновников.