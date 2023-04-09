Ответ за теракты: Су-34 нанес страшный авиаудар по важнейшему объекту ВСУ

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Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о нанесении точечного удара по мосту в Черниговской области – он использовался украинскими подразделениями для набегов на Брянскую область, в которой Киев совершает на регулярной основе теракты, устраивая подрывы и обстрелы мирного населения с гражданскими объектами и жилыми поселениями.
По словам военкора, многофункциональный фронтовой бомбардировщик попал прямиком в объект. Мост получил сильные повреждения при огневом поражении.
Таким образом, объект, по которому украинские диверсионно-разведывательные группы выдвигались для совершения терактов в приграничных российских районах, был поражен.
Согласно приведенным данным, в ходе атаки по объекту авиация применила авиационную ракету малого радиуса действия Х-29ТД.
Ранее западные медиа заявляли о "бомбере" Су-34 как о самой эффективной машине с наиболее работоспособной радиоэлектронной системой в воздухе. Речь идет о костяке ударной мощи боевой авиации России. "Сухой" этой модели чрезвычайно трудно перехватить из-за системы РЭБ.
Участи незалежных не позавидуешь