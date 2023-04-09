Ответ за теракты: Су-34 нанес страшный авиаудар по важнейшему объекту ВСУ

Ответ за теракты: Су-34 нанес страшный авиаудар по важнейшему объекту ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Совершать диверсии теперь украинским диверсантам будет намного сложнее

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о нанесении точечного удара по мосту в Черниговской области – он использовался украинскими подразделениями для набегов на Брянскую область, в которой Киев совершает на регулярной основе теракты, устраивая подрывы и обстрелы мирного населения с гражданскими объектами и жилыми поселениями.

По словам военкора, многофункциональный фронтовой бомбардировщик попал прямиком в объект. Мост получил сильные повреждения при огневом поражении.

Таким образом, объект, по которому украинские диверсионно-разведывательные группы выдвигались для совершения терактов в приграничных российских районах, был поражен.

Согласно приведенным данным, в ходе атаки по объекту авиация применила авиационную ракету малого радиуса действия Х-29ТД.

Ранее западные медиа заявляли о "бомбере" Су-34 как о самой эффективной машине с наиболее работоспособной радиоэлектронной системой в воздухе. Речь идет о костяке ударной мощи боевой авиации России. "Сухой" этой модели чрезвычайно трудно перехватить из-за системы РЭБ.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Никому не нужна": Совбез вынес приговор Украине

Участи незалежных не позавидуешь

Спецоперацию на Украине ждет неожиданный конец

Озвучено вероятное будущее конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей