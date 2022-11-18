Абсолютно неуязвим: в США пришли в ужас от возможностей Су-34

Абсолютно неуязвим: в США пришли в ужас от возможностей Су-34
MOD Russia/www.globallookpress.com
Король тактической авиации прославился и за океаном

Су-34 является не только боевой воздушной машиной, обладающей максимальной дальностью действия, которая выпускается серийно свыше десяти лет, но и эффективнейшим воздушным комплексом с мощной системой РЭБ, пишет Military Watch Magazine.

Вот уже восемь лет Су-34 остается основой ударной мощи российской авиации. К тому же, судно занимает первое место по закупкам у российского оборонного ведомства. А недавно в Минобороны заявили, что закупили для воздушных сил новую партию.

С начала 2022 года на вооружении ВВС России находилось 125 единиц "тридцать четвертых". Ежегодно авиапарк пополняется на четырнадцать моделей таких самолетов. До конца этого десятилетия поставки будут продолжаться.

Су-34, кстати, в отличие от Су-30СМ и Су-35С, предназначен исключительно для внутреннего производства. Главные преимущества машины – огромная дальность полета, сравнимая разве что со стратегическими бомбардировщиками, и мощнейшие РЭБ, затрудняющими перехват судна.

В новом варианте с добавлением "М" у судна появится интерфейс на три типа датчиков, что необходимо для повышения ситуационной осведомленности. Ходят слухи, что начинка поменяется – самолет будет летать на движке "Сатурн-30", который разрабатывают для пятого поколения.

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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